Sassi contro le auto al quartiere Pablo: spuntano altre vittime del terribile 'gioco'

Non si fermano le polemiche per la presenza, al Pablo, di un gruppo di ragazzini che, secondo alcuni residenti, terrorizzerebbe le tranquille vie del quartiere, posto non lontano dal centro storico di Parma. Dopo la denuncia effettuata da una donna, che si trovava in auto insieme al suo compagno e alla nipotina e che ha rischiato grosso per il lancio di sassi contro la vettura in corsa, altre persone della zona avevano riferito della presenza del gruppo, che si lascia andare a vandalismi e danneggiamenti in vari punti. L'episodio, che si è verificato in una strada nei pressi di piazzale Pablo non è isolato: altre persone, nelle settimane precedenti alla denuncia, hanno subito lo stesso trattamento. Non tutti però hanno avuto il coraggio di parlare di quanto gli è accaduto, mentre si trovavano in macchina in quartiere. L'episodio che abbiamo raccontato non è stato l'unico ed è per questo che il comportamento dei ragazzi è particolarmente fastidioso e pericoloso. "Per fortuna che non avevamo i finestrini aperti in quel momento, a bordo dell'auto c'era anche la nostra nipotina e non immagino cosa sarebbe potuto succedere nel caso fosse stata colpita dai sassi".