Scaglia la bici contro i carabinieri in moto in via Mazzini, in tasca droga e un grosso coltello: 44enne in manette

Lo hanno riconosciuto in centro ed hanno deciso di fermarlo: quell'uomo, un tunisino di 44 anni, avrebbe dovuto essere ai domiciliari in via Catullo ed invece si trovava tranquillamente in strada, a pochi passi da piazza Garibaldi. I carabinieri in moto non si aspettavano certo la sua reazione: il 44enne, che era in sella ad una bicicletta, è subito sceso e l'ha scagliata contro uno dei due militari a bordo della moto, danneggiando il mezzo. L'azione dell'uomo, che ha cercato di prendere tempo per scappare, è stata potenzialmente molto pericolosa per il militare che non ha riportato ferite.

A quel punto è nato un inseguimento che si è concluso in via Mazzini, con l'arresto del 44enne per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere, oltre che per evasione. L'uomo in bici infatti aveva 60 grammi di hashish in tasca ed un coltello con una lama da 18 centimetri. Il processo per direttissima si svolgerà oggi, 13 ottobre.

Il 4 ottobre il 44enne era stato sorpreso all'interno di un'abitazione abbandonata e posta sotto sequetro, con tanto di sigilli, in strada Martinella. Quattro persone, poi denunciate per occupazione abusiva, erano entrate all'interno dello stabile, nella disponibilità dell'Istituto di Vendite Giudiziarie, forzando gli ingressi e si erano collegati abusivamente alle utenze di luce e gas: in quel contesto l'uomo arrestato ieri era stato già arrestato per evasione dai domiciliari e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.