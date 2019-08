Scaglia la bici contro i carabinieri, poi li prende a calci e pugni: 24enne bloccato ed ammanettato

Ha scagliato la bicicletta contro l'auto dei carabinieri che si trovavano in zona per effettuare alcuni controlli, è scappato e, dopo essere stato raggiunto, ha iniziato a picchiare i militari con calci e pugni, colpendoli alle gambe, alle spalle ed al petto. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 24 agosto in via San Leonardo. Un 24enne di origine nigeriana è stato ammanettato con difficoltà ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Non aveva droga con sè ma alla vista della pattuglia ha iniziato ad agitarsi e quando i militari hanno deciso di controllarlo ha reagito scagliando la sua bicicletta contro di loro ed è scappato a piedi in via San Leonardo in direzione via Rosselli. A quel punto i carabinieri lo hanno inseguito e raggiunto. Il 24enne però ha iniziato a tirare calci e pugni: dopo una colluttazione, durante la quale i due carabinieri ed il givoane sono caduti a terra, è stato ammanettato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I due militari sono andati al Pronto Soccorso del Maggiore: hanno avuto dieci giorni di prognosi per un trauma contusivo alla mano e spalla destra e per un trauma contusivo alla spalla, alla mano e al ginocchio sinistro.