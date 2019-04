Scaglia la bici contro i poliziotti, 29enne sorpreso con hashish e marijuana: arrestato

Ha visto i poliziotti ed ha cercato di scappare, lanciando anche la bicicletta in direzione degli agenti, per guadagnare metri preziosi per la fuga. Un cittadino ovoriano di 29 anni è stato arrestato dalla polizia dopo un breve inseguimento. Durante alcuni controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti gli agenti hanno intercettato il giovane, in sella alla sua bicicletta. Dopo l'inseguimento è stato bloccato: in tasca aveva due ovuli e una busta con 12 grammi di marijuana, oltre a 21 grammi di hashish in altri ovuli. Il pusher aveva anche 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Per lui sono scattate le manette per detenzione di droga ai fini di spaccio.