Scappano al controllo dei poliziotti, auto piena di oggetti rubati: due denunce per ricettazione

Non si sono fermati all'alt di un posto di blocco dei poliziotti in via Emilio Lepido, hanno proseguito la corsa in auto per alcuni metri e poi sono stati bloccati da una pattuglia delle Volanti. Due giovani di origine rumena, che vivono in un campo rom a Milano, sono stati identificati e denunciati per ricettazione. Nel bagagliaio dell'auto infatti c'erano numerosi oggetti di cui non hanno saputo giustificare la provenienza: prodotti da cucina, pentole e un set di coltelli. I due sono stati raggiunti anche da un foglio di via da Parma e dal divieto di dimora per tre anni dal comune di Parma.