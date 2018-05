Scaraventa a terra il suo cane al distributore: denunciato

Ha maltrattato e scaraventato a terra il suo cane, un meticcio di piccola taglia, mentre si trovava all'interno di un distributore in via Emilia Est. Qualche giorno fa infatti alcuni cittadini ed in particolare una ragazza hanno visto il giovane, che si era recato sul posto per il lavaggio dell''auto insieme al cane, prima trascinarlo, facendogli sbattere la testa contro un ferro e poi scaraventarlo a terra con violenza. A quel punto la giovane è intervenuta, ricevendo come risposta solo degli insulti. Ha quindi avvertito i carabinieri che lo hanno identificato grazie al numero di targa, segnato dalla ragazza prima che l'autore dei maltrattamenti scappasse.