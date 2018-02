Scardina la porta dell'appartamento e pesta a sangue la moglie davanti al figlio di 8 anni: arrestato

Ha divelto la porta d'ingresso dell'appartamento della sua compagna, l'ha pestata davanti al figlio minore, poi è stato arrestato dai poliziotti, che sono intervenuti sul posto e sono riusciti a fermarlo pochi minuti dopo. Il pestaggio ai danni della donna, ennesimo caso di violenza che si registra a Parma, è avvenuto all'interno dell'appartamento di lei. Il suo compagno, dopo aver letteralmente divelto la porta d'ingresso - la donna infatti si era rifiutata più volte di farlo entrare - ha visto la compagna, che si trovava insieme a suo figlio di otto anni, ed ha iniziato a percuoterla con violenza: calci, pugni contro il volto della donna ed in altre parti del corpo.

Scappa dal pestaggio e si rifugia dai vicini

Il pestaggio è avvenuto alla presenza del bambino, che è ancora scioccato per quel che ha visto. La donna ha approfittato di un momento di distrazione dell'uomo e si è rifugiata dai vicini che l'hanno accolta e, dopo aver sentito un forte rumore e aver visto la ragazza, hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono entrati ed hanno trovato l'uomo sulle scale del condominio: per lui sono scattate le manette per lesioni e maltrattamenti in famiglia. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato. La donna è stata trasportata all'Ospedale Maggiore di Parma con l'ambulanza: gli operatori sanitari l'hanno medicata sul posto. Aveva il volto tumefatto e ferite in varie parti del corpo. L'aggressore è stato arrestato e si trova attualemente nel carcere di via Burla, in attesa del processo.