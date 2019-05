Scarica rifiuti speciali in una discarica abusiva a Fontevivo: denunciato imprenditore

Stava scaricando un carico di rifiuti speciali all'interno di un terreno a Fontevivo, che era diventato una vera e propria discarica abusiva. Un imprenditore parmigiano ed un suo collaboratore sono stati denunciati dai carabinieri Forestali per raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti senza autorizzazione. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi: i militari hanno sorpreso il conducente di un autocarro mentre in flagranza mentre scaricava i rifiuti speciali nel terreno, in uso all'impresa di cui il conducente del mezzo è dipendente. Nella stessa zona i carabinieri Forestali hanno trovato altri cumoli di rifiuti, probabilmente non pericolosi: residui da demolizioni, manufatti, materiali plastici e metallici, residui di coperture isolanti, bancali in legno. Il materiale trovato e l'autocarro usato per lo smaltimento illegale sono stati sequestrati.