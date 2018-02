Logistica, sciopero alla Dhl: la polizia sgombera il presidio ai cancelli

Sono scesi in sciopero davanti alla sede della Dhl di Parma in via Leonardo Sciascia perchè la cooperativa che gestisce il servizio corrieri, secondo quanto riferito dai sindacalisti e dai lavoratori, non ha concesso un incontro per l'apertura di una trattativa sindacale. Nella mattinata di ieri, 6 febbraio, alcuni corrieri che lavorano per Dhl, che si sono recentemente iscritti al sindacato Adl Cobas, hanno portato avanti uno sciopero a partire dalle 8.30 di mattina, davanti ai cancelli. Nel corso della mattinata polizia e carabinieri in antisommossa si sono portati sul posto, hanno accerchiato i lavoratori e li hanno costretti ad abbandonare il blocco dei camion che stavano portando avanti.

La testimonianza di un corriere

"Abbiamo deciso di fare sciopero -ci racconta uno dei lavoratori in sciopero- perchè avevamo un contratto che ci inquadrava come corrieri, ovvero come conducenti dei furgoni ,ma in realtà svolgevano delle attività in magazzino, che non erano previste nel contratto. Abbiamo fatto presente la situazione alla cooperativa e a Dhl ed abbiamo avuto qualche tentativo di risposta che in realtà puntava a tamponare il momento di rabbia per farci ritornare a lavorare. Visto che non abbiamo avuto una risposta ai nostri problemi abbiamo deciso di andare dal sindacato. Alcuni magazzinieri che lavorano dalle 6 alle 8 ma in realtà il lavoro di magazzinieri lo facciamo noi: se ci sono dei ritardi ce la sbrighiamo noi e per queste attività, non previste, non abbiamo retribuzione. C'è poi la questione della non retribuzione del lavoro straordinario. In altri cantieri i ragazzi prendono 5 euro netti al mattino e 8 euro alla sera per il carico e lo scarico dei furgoni: questa sarebbe anche una nostra richiesta ma per ora non abbiamo avuto nemmeno la data per un incontro. Oggi invece hanno tirato fuori i muscoli, invece di trattare".