Treni: sciopero domenica 18 febbraio dalle 9 alle 17

Le Segreterie Regionali dei sindacati FILT-FIT-UILT- UGL-FAST hanno indetto uno sciopero del personale della Divisione Passeggeri Regionale Emilia Romagna di Trenitalia, dalle 9.00 alle 17.00 di domenica 18 febbraio 2018. Lo sciopero non interessa i treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni in Emilia Romagna e nelle regioni limitrofe, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni nelle stazioni, su www.fsnews.it, www.trenitalia.com e www.rfi.it.