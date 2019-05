Scippa un'anziana, "Se mi dai la borsa ti do i soldi": il ladro accetta

Uno scippo dalle modalità alquanto anomale si è verificato nella tarda mattinata di ieri, venerdì 10 maggio a Fidenza. Erano da poco passate le ore 12 quando un giovane si è avvicinato ad una donna anziana, in pieno centro e in pieno giorno, ed ha cercato di sfilarle la borsetta. L'uomo si trovava in via Berenini, vicino alla galleria dell'Oviesse. In pochi istanti lo scippatore è riuscito ad impossessarsi della borsetta dell'anziana che ha avuto una reazione immediata. Ha proposto infatti al ladro i soldi in cambio della borsa, che voleva indietro. Il ladro ha accettato lo strano scambio, poi è fuggito. I carabinieri di Fidenza si sono messi subito sulle tracce dello scippatore e stanno portando avanti le indagini per cercare di identificarlo, anche grazie all'aiuto delle telecamere di videoserveglianza installate in zona.