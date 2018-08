Scippano il borsello ad un anziano in stazione e scappano: bloccati dalla Polfer

Si sono avvicinati ad una persona in difficoltà con le macchinette automatiche per la distribuzione di cibo e bevande e non hanno avuto nessun scrupolo a derubarlo dopo averlo distratto. Tre giovani sono stati denunciati dalla Polfer la mattina di qualche giorno fa per furto aggravato. Erano da poco passate le 9.30 quando un anziano signore, che stava aspettando il treno, ha deciso di prendersi una bottiglietta d'acqua ma la macchinetta non accettava le sue monete. Tre ragazzi si sono avvicinati all'uomo non per aiutarlo ma per derubarlo: mentre uno faceva il palo gli altri due hanno distratto e poi derubato la povera vittima. Dopo aver preso il portafoglio si sono intascati i soldi e hanno abbandonato il resto in un intercapedine. L'uomo ha chiamato subito la polizia ferroviaria: gli agenti sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare i tre, che si erano nascosti su un treno fermo in stazione. I poliziotti sono riusciti a recuperare sia il portafoglio che i soldi e a riconsegnarli al legittimo proprietario che, nel frattenpo, stava facendo denuncia per il furto subito.