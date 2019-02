Scivola lungo un sentiero per il ghiaccio: 25enne portata in elicottero al Maggiore

Nella mattina di sabato 16 febbraio i tecnici del Soccorso Alpino sono stati allertati per un incidente ad una escursionisti 25enne residente in provincia di Reggio Emilia. La ragazza, stava percorrendo il sentiero che da Prato Spilla conduce al Lago Ballano (Monchio), in compagnia di un amico e del proprio cane. Ancora una volta la causa dell'incidente è stato il ghiaccio, presente su tutto il crinale tosco emiliano. La ragazza è infatti scivolata per alcune decine di metri impattando contro una pianta e riportando un trauma toracico e cranico. Subito sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino che da Prato spilla hanno iniziato l'avvicinamento a piedi. Nel frattempo anche eliparma si è alzato in volo facendo campo base presso il piazzale della stazione sciistica e quindi atterrando nei pressi della diga del Lago Ballano. Nel frattempo i tecnici del SAER, dopo aver stabilizzato ed imbarellato la ragazza, la hanno trasportata fino all'eliambulanza, dove è stata presa in carico dai sanitari e trasferita all'Ospedale Maggiore di Parma.