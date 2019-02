Scivola per 200 metri lungo il sentiero e batte la testa: giovane grave in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di ieri sul monte Cimone, a quota 1975 metri. Tre giovani ragazzi di Parma stavano effettuando un'escursione in zona, minuti di ramponi e picozza. Per cause in corso di accertamento uno di loro è scivolato lungo il pendio per circa 200 metri, finendo tra gli alberi. Il giovane ha riportato diversi traumi, tra cui un forte trauma cranico. I suoi compagni hanno dato immediatamente l’allarme al 118, che ha inviato sul posto la squadra in pronta disponibilità della stazione Cnsas servizio regionale Emilia Romagna, Monte Cimone e l’elicottero 118 base di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico di Elisoccorso del Cnsas, oltre che un medico anestesista e un infermiere di area critica. L’infortunato è stato raggiunto dall’equipaggio dell’elicottero che ha calato sul luogo dell'evento gli operatori con il verricello. Una volta raggiunto, il paziente è stato immobilizzato, stabilizzato, recuperato con il verricello e trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni.