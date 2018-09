Scompare in autogrill a Medesano: 44enne ritrovata il giorno dopo a Reggio Emilia

Sono partite subito le ricerche che hanno interessato il greto del Taro e le zone limitrofe all'area di servizio in A15 di Medesano, dalla quale una donna di 44 anni si era allontanata, dopo una lite con il marito. I due coniugi, che stavano tornando dalle vacanze, hanno iniziato a litigare lungo il tragitto: poi la donna, si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce. Il marito, in apprensione per quanto stava accadendo, ha fatto denuncia di scomparsa. La 44enne infatti non era tornata nella loro abitazione di Milano: i carabinieri di Salsomaggiore e la polizia stradale di Berceto hanno iniziato subito a cercarla, così come i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Gli operatori hanno perlustrato i laghetti naturali ed artificiali, oltre che il greto del Tardo. La donna è stata ritrovata dalla Municipale di Reggio Emilia in buone condizioni di salute.