Scoperta maxi discarica abusiva a Berceto

Rifiuti di ogni tipo, rivestimenti in eternith, rifiuti pericolosi e speciali, guaine industriali e tanto altro. È solo una parte del materiale che i carabinieri di Berceto hanno trovato all'interno di un'area di oltre mille metri quadrati, posta a lato del torrente Baganza a Berceto. Al termine di una complessa indagine i militari hanno sequestrato l'area che si trova in corrispondenza della superficie che un tempo era dedicata ad una struttura ricettiva turistica. All'interno dell'area sono stati smaltiti numerosi rifiuti: l'ipotesi di reato è smaltimento illecito di rifiuti e le indagini sono in corso per capire chi abbia smaltito qui tutto il materiale. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo anche gli operatori dell'Arpae.

