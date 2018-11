Scova la moglie in una struttura protetta e l'aggredisce con un coltello: 35enne condannato

Un incubo che non è finito nemmeno quando ha deciso di lasciarlo e di rifugiarsi, insieme al figlio di due anni, all'interno di una struttura protetta nella Bassa. Una donna, che è stata maltrattata per mesi dal marito di 35 anni, subendo violenze di ogni tipo, alla fine di giugno era stata aggredita con un coltello dal suo aguzzino, che aveva scoperto il luogo in cui aveva cercato protezione. L'uomo è stato condannato a due anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni aggravate e porto abusivo d'armi. Era il 26 giugno di quest'anno quando il marito si era presentato nel comune della Bassa in cui l'ex moglie era ospitata, ha atteso che lei uscisse per alcune commissioni e l'ha aggredita, minacciandola con un coltello e gettandola a terra. Solo grazie all'intervento dei carabinieri l'episodio non era degenerato e il 35enne era stato arrestato in flagranza di reato.