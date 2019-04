Scovata la casa della cocaina in via Trento, la droga era nascosta in una spazzola: 29enne denunciato

I clienti, soprattuto parmigiani, entravano all'interno di uno stabile posizionato tra via Trento e via San Leonardo per acquistare la droga, nello specifico cocaina. I carabinieri hanno stroncato un giro di spaccio che aveva come centro proprio il quartiere San Leonardo, una delle maggiori piazze in città, insieme a viale dei Mille e l'Oltretorrente. Un nigeriano 29enne, richiedente asilo e disoccupato, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, che hanno effettuato una perquisizione dopo aver osservato i movimenti dei consumatori nei pressi dell'abitazione, hanno trovato 13 grammi di cocaina nascosti all'interno di una spazzola. Oltre alla droga in casa c'erano anche 700 euro, nascosti sotto ad una poltrona e sotto la moquette, proventi dell'attività di spaccio. Il giovane, richiedente asilo ed incensurato, è stato denunciato: quando i carabinieri sono arrivati era tranquillo ed ha mostrato i documenti. Pensava che il nascondiglio della droga non sarebbe stato scoperto: i militari, invece, sono riusciti a trovarlo nonostante fosse un posto inusuale dove nascondere la droga.