Scuola, sopralluogo a Busseto: "Non bastano 15 mila euro"

Si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo all’Istituto Comprensivo di Busseto per organizzare il ritorno in classe in sicurezza dei bambini e dei ragazzi il prossimo 14 settembre. Erano presenti la dirigente vicaria Eleonora Lazzari, il vicesindaco Gianarturo Leoni e la responsabile dell’Ufficio Tecnico Roberta Lanfossi. “In un clima di collaborazione concreta e nel rispetto delle competenze di ognuno - spiega l’assessore Leoni - abbiamo passato al setaccio tutti i locali della scuola, per valutare come poter adeguare gli spazi alle normative: per ogni aula è stato disegnato un layout e indicata la capienza massima di alunni, garantendo il distanziamento di un metro lineare tra le ormai, purtroppo, famose “rime boccali”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal sopralluogo è emerso che non saranno necessari locali esterni alla scuola: un buon punto di partenza per famiglie e docenti. Rimarranno utilizzabili anche la palestra e il Salone Napolitano. “Non abbiamo perso tempo - prosegue Leoni - in quanto settembre è alle porte e dovremmo anche provvedere a rendere utilizzabili aule che ad oggi non sono destinate all’attività didattica. Serviranno lavori di tinteggiatura e di messa a norma, anche importanti, ma siamo determinati - come Amministrazione - a rendere le aule fruibili per la riapertura”. Si renderà inoltre necessario anche l’acquisto di 50 banchi e sedie: “Mi auguro - conclude Leoni - che arrivino risorse dallo Stato perché la cifra stanziata fino ad ora per Busseto, 15mila euro, è ampiamente insufficiente a coprire i costi da sostenere”. Restano da definire il servizio mensa e il servizio di trasporto scolastico che l’Amministrazione vuole comunque garantire e per i quali si stanno cercando le soluzioni più idonee.