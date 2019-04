Seduto su una panchina del parco Borsellino con l'hashish: 33enne denunciato

Si trovava su una panchina al parco Falcone Borsellino e stava aspettando i clienti che, spesso, entrano nell'area verde per acquistare sostanze stupefacenti. Un cittadino nigeriano di 33 anni, richiesdente asilo e con precedenti per spaccio, è stato bloccato e controllato dai carabinieri. Per lui è scattata una denuncia per dentezione ai fini di spaccio di droga: aveva con sè 7 grammi di hashihs e 90 euro, che sono stati sequestrati in quanto proventi dell'attività di spaccio.