Sei furti in un giorno: i ladri si arrampicano sui tubi del gas e scappano con i gioielli

Nella stessa giornata di ieri, lunedì 22 gennaio, a Parma sono stati messi a segno ben sei furti all'interno degli appartamenti, dislocati in diverse zone della città. Il primo è stato messo a segno alle 10.30 di mattina in Largo Mercantini, il secondo in via Hirosmina alle 19.20. I ladri hanno colpito anche in via Da Messina; in via Turchi, in via Zanetti. L'ultimo furto è stato messo in atto alle 23.30 in via Casaburi. I malviventi si sono introdotti nelle abitazioni con lo stesso metodo: dopo essersi arrampicati sui tubi, hanno raggiunti i balconi ed hanno forzato le finestre o le portefinestre presenti nella casa. Una volta all'interno hanno messo tutte le stanze a soqquadro ed hanno rubato denaro in contanti, vestiti e oggetti in oro, profumi ed oggetti tecnologici. Il bottino complessivo è ingente ma deve essere ancora quantificato con esattezza: si parla comunque di migliaia di euro. Sul posto, in tutti sei i casi, gli uomini delle volanti della polizia che hanno effettuato sopralluoghi: le indagini per risalire ai responsabili sono in corso.