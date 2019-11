Senegalese trova un Rolex e lo porta ai carabinieri: il proprietario lo assume nella sua azienda

Ha trovato un prezioso orologio Rolex a terra e non ci ha pensato due volte. Era all'interno di una custodia di velluto. Lo ha preso e lo ha portato da un orefice: insieme lo hanno consegnato ai carabinieri. I militari, dopo aver fatto alcune verifiche, lo hanno restituito al legittimo proprietario, che aveva fatto denuncia di scomparsa il 9 novembre ai militari di Marmirolo, in provincia di Mantova. Un immigrato senegalese di 21 anni, disoccupato e venditore ambulante di libri per bambini in via Farini, residente a Colorno, si è reso protagonista di un storia a lieto fine: il suo comportamento corretto e civico lo ha premiato. Il valore del Rolex è di circa 25 mila euro.

Il proprietario, residente in provincia di Mantova, aveva perso il Rolex mentre si trovava a Parma per lavoro. Dopo aver saputo che il suo orologio era stato ritrovato ha voluto conoscere il giovane 21enne senegalese. Anche lui ha deciso di fare un gesto nobile e molto bello. Oltre infatti a ricompensarlo con il valore del Rolex che aveva perso ed è stato ritrovato infatti lo ha anche assunto nella sua azienda.

