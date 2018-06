Senza biglietto non vuole scendere dal bus e lo fa fermare mezz'ora: 16enne denunciato

Da quell'autobus urbano non voleva proprio scendere e non voleva fornire le proprie generalità, nonostante fosse salito a bordo senza biglietto. Un 16enne è stato denunciato per aver fornito generalità false e per interruzione di pubblico servizio: il mezzo della Tep della linea 23 è rimasto fermo per circa mezz'ora. In questo lasso di tempo infatti, dopo che l'autista ha arrestato la marcia, il controllore prima e i carabinieri poi hanno cercato di chiedere le generalità al minorenne che si è rifiutato di fornirle e poi ne ha date alcune false. I militari della stazione Oltretorrente, insospettiti dal comportamento del giovane che si rifiutava anche davanti a loro, hanno deciso di portarlo in Caserma per la fotosegnalazione: il 16enne non era quello che aveva detto di essere. Nei suoi confronti quindi le due denunce.