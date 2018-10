Senza patente e sotto effetto di droghe forza il posto di blocco: denunciato 19enne

Quando i carabinieri di Collecchio hanno intimato l'alt ha scelto di non fermarsi, di forzare il posto di blocco e di proseguire la corsa. Un 19enne del posto è finito nei guai nella serata di ieri: i militari, che hanno riconosciuto il conducente, al quale era stata ritirata la patente qualche mese prima, hanno deciso di fermarlo. Il giovane invece di frenare ha accelerato, cercando di scappare: ne è nato un inseguimento lungo le vie del paese, che si è concluso con il blocco da parte dei militari: nel frattempo infatti altri carabinieri sono venuti in supporto della prima pattuglia. Il 19enne, oltre a guidare senza patente, che gli era appunto stata ritirata per guida sotto effetti di stupefacenti, è risultato anche questa volta positivo ai test, effettuati in Ospedale: in particolare aveva assunto cannabinoidi. In auto, del resto, i militari hanno trovato un trita marijuana e sei foglie della stessa sostanza: la droga è stata sequestrata. Il 19enne, oltre ad essere denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato segnalato in Prefettura come assuntore di droga: la sua auto è stata sequestrata.