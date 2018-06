Senzatetto sorpresi a dormire in casolari abbandonati: 5 denunce

Sono stati sorpresi a dormire all'interno di casoolari abbandonati nel quartiere San Leonardo: per questo motivo cinque persone sono state denunciate dai poliziotti, nel corso di una serie di controlli che hanno coinvolti i quartieri più caldi della città. Per le cinque persone senzatetto, che avevano trovato rifugio entrando abusivamente negli edifici, la segnalazione è per invasione di edifici. Nel corso dei controlli sono state identificate circa 45 persone.