Sequestrata e imbavagliata nel negozio 'Life': in manette un 32enne

Il 3 aprile del 2018 la città di Parma fu sconvolta da un episodio di cronaca, ricordato per la dinamica molto violenta. Due banditi, in pieno giorno e in centro, erano entrati all' interno del negozio boutique Life di Borgo XX Marzo ed avevano legato, sequestrato e rapinato la proprietaria. Il bottino era stato di 6 mila euro di gioielli.

Uno dei due autori della rapina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Parma, al termine di una complessa attività d'indagine. Si tratta di un 32enne irregolare sul territorio nazionale, identificato grazie alle immagini delle telecamere ottenute grazie alla collaborazione di tutti i negozianti della via e ad un'impronta digitale trovata dai Ris all' interno del negozio dopo la violenta rapina.

Nei momenti successivi all'assalto, che aveva portato al furto degli oggetti in oro indossati dalla proprietaria del negozio, i carabinieri avevano avviato le indagini mentre i Ris hanno effettuato un sopralluogo meticoloso che ha permesso di trovare l'impronta digitale, che apparteneva proprio al 32enne. Il giovane, le cui iniziali sono K.L. che non aveva residenza né domicilio, è stato rintracciato in un appartamento di Reggio Emilia: aveva con sé 600 euro, probabile frutto dell' attività di spaccio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Parma su richiesta della Pm Paola Dal Monte.

Per lui sono scattate le manette per rapina aggravata: attualmente si trova nel carcere di Reggio Emilia. Il complice non è ancora stato identificato ma le indagini proseguono.