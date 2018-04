Sequestrata un'officina abusiva in via Zanardelli, 20 mila euro di multa: 62enne denunciato

Lavorava a pieno ritmo: le auto entravano in officina e il titolare, un meccanico 62enne in pensione, riparava le auto senza problemi ed ormai i clienti erano diventati tanti. In via Zanardelli, 3 i carabinieri, mentre effettuavano alcuni controlli, hanno scoperto che l'officina era abusiva. Il proprietario non aveva iscritti la professione al registro delle imprese: lavorava in nero, era da solo e non aveva dipendenti. Per questo motivo riusciva a fare prezzi molto economici ai clienti. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione per smaltimento abusivo di rifiuti speciali. Oltre alle denunce per il 62 anche multe salatissime: 10 mila euro per i rifiuti e altri 10 mila euro da restituire all'Inps, per il mancato versamento dei contributi. All'interno dell'officina, che è stata sequestrata, c'erano 40 mila euro di macchinari