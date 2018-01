Sequestrate 16 tonnellate di sughi con Parmigiano Dop senza autorizzazioni

I carabinieri Politiche Agricole e Alimentari di Parma hanno proseguito nei controlli del settore agroalimentare, per garantire la sicurezza del cibo che finisce sulle tavole dei cittadini. In provincia di Bologna, si è proceduto al sequestro di 74 mila confezioni di sughi, pari a 16 tonnellate, contenenti prodotti con denominazione protette Parmigiano Reggiano DOP e Aceto Balsamico di Modena IGP, privi delle previste autorizzazioni e contestualmente al sequestro di 80.000 etichette; nelle province di Forlì e Cesena, a seguito di controlli presso due aziende conserviere, venivano riscontrati illeciti amministrativi pari a 10.00 euro. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole, distinguendosi per l’attenzione alla tutela dei cittadini, continua l'attività preventiva.