La Questura di Parma ha sequestrato 4 biciclette sequestrate poiché ritenute oggetto di furto, trovate in possesso di alcune persone che avevano occupato uno stabile in procinto d'essere ristrutturato. Ecco le foto delle bici: qualcuno le riconosce? Gli interessati alla restituzione potranno presentarsi in Questura con la relativa denuncia.