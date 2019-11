Sequestrati 14 milioni di euro ad un imprenditore: nel tesoretto anche un terreno a Roncopascolo

Ville spettacolari da due milioni di euro, auto di lusso, terreni. E' di 14 milioni di euro il valore dei sequestri, eseguiti dalla Guardia di Finanza di Modena, nei confronti di un imprenditore della provincia di Reggio Emilia, considerato un grande evasore fiscale. Nel tesoretto anche un terreno - dal valore di 500 mila euro - a Roncopascolo. Anche qui sono scattati i sigilli delle Fiamme Gialle, che hanno eseguito l'ordinanza della sezione penale del Tribunale di Reggio Emilia. L'operazione, denominata Game Over, ha colpito l'imprenditore, già coinvolto in altre indagini, sempre relative ad evasioni fiscali e truffe per l'Iva.