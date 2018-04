Fidenza: sequestrati 37 chili di cocaina nel bagagliaio di un'auto: un arresto

E' una delle operazioni antidroga più rilevanti mai effettuate in provincia di Parma. Nei giorni scorsi in un garage di Fidenza sono stati sequestrati ben 37 chili di cocaina purissima, che si trovavano all'interno di un'auto, parcheggiata all'interno del garage. L'operazione è stata portata avanti dalla Guardia di Finanza che è intervenuta nella cittadina in provincia di Parma e ha scoperto il maxi carico di droga. Dopo le prime verifiche i finanzieri hanno arrestato l'uomo che aveva preso in affitto il garage. Le indagini sono in corso per verificare tutti i dettagli relativi al sequestro. Gli investigatori stanno lavorando a possibili piste relative alla provenienza della sostanza stupefacente e alla destinazione: si ipotizza che il carico potesse essere diretto alle piazze di spaccio di varie città del Nord Italia.