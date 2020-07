Sequestro di 240mila mascherine: erano parte di un ordine da 1,1 milione di euro per il Maggiore

Oltre 240.000 mascherine destinate al servizio sanitario pubblico sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della Spezia, in collaborazione con la Guardia di Finanza. Nel corso delle indagini, è stato identificato un importatore locale che aveva ottenuto un contratto di fornitura dall'azienda ospedaliera di Parma per la consegna, in diversi lotti, di 1,1 milioni di mascherine chirurgiche e Ffp2. Tutti i dispositivi importati avevano certificazioni di conformità rilasciati da enti non autorizzati e non potevano circolare in Unione europea. Nel complesso, l'operazione ha portato al sequestro di un totale di 241.216 mascherine, di cui 80.000 chirurgiche e 161.216 ffp2. Nel corso dell'operazione, sono state inoltre individuate circa 120.000 mascherine già sdoganate e depositate al 'cargo village' dell'aeroporto di Pisa. Sequestrati anche dispositivi già consegnati agli ospedali di Parma e La Spezia. Nessuna delle mascherine non conformi era già stata distribuita al personale sanitario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.