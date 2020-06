Sequestrata a Busseto un'area adibita a discarica abusiva

I Carabinieri Forestali della Stazione di Colorno hanno individuato, in una zona rurale del comune di Busseto, un ingente quantitativo di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, illecitamente depositati sul suolo. L’accumulo era composto da materiale derivante da demolizioni edili, resti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contenitori in plastica e metallo contenenti solventi, lubrificanti e olii esauriti, imballaggi vari in carta, cartone e plastica e materiale legnoso di scarto. I rifiuti erano depositati direttamente sul terreno nudo, soggetto quindi alla percolazione di inquinanti. Un cumulo risultava poi coperto dalla vegetazione a testimonianza che l’attività di smaltimento illecito si protrae da tempo e ha carattere definitivo. Da una attenta verifica dei rifiuti depositati sono stati raccolti indizi tali da ricondurre la condotta illecita al proprietario del terreno. Un accumulo sistematico di un'ingente quantità di rifiuti eterogenei in un’area ben determinata, alla luce anche della definitività del loro abbandono e il degrado dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione, ha portato i Carabinieri Forestali a ipotizzare l'esistenza di una “discarica non autorizzata”.

Gli stessi militari hanno proceduto quindi al sequestro dell’intera area e dei rifiuti, tenuto anche conto che la norma prevede, in caso di sentenza di condanna, la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva. Il soggetto responsabile è stato identificato e della notizia di reato è stata informata la Procura.