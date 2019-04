Anziano scomparso Parma e Reggio Emilia

E' scomparso alla fine di marzo tra Reggio Emilia e Parma e non è ancora stato trovato. Sergio Incerti, l'anziano che non si trova da circa dieci giorni, soffre di un disturbo della memoria breve: il figlio ha lanciato un appello per cercare il padre anche nella zona del parmense. L'uomo sarebbe stato visto nei giorni scorsi a Codemondo, in direzione Cavriago. Al momento del suo allontanamento era in sella ad una bicicletta da donna e indossava jeans blu, una maglia blu, un giaccone senza maniche blu ed un cappello di lana grigia. Corporatura media, peso 65 chilogrammi, altezza 173 centimetri.