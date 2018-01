Giallo a Fidenza: Serhiy è scomparso da otto giorni

Serhiy sembra sparito nel nulla. Nessuno ha più avuto contatti con lui da otto lunghi giorni. Un collega di lavoro lo aveva lasciato al parcheggio del Conad di Fidenza dopo il turno all'interno di una lavanderia di Soragna, presso la quale l'uomo è impiegato. Serhiy Burdenyuk, 40 anni, di origine ucraina, è residente a Salsomaggiore dove vive insieme alla convivente. Lei ed i suoi amici lo stanno cercando, per ora senza esito. La denuncia di scomparsa è stata presentata nei giorni scorsi ai carabinieri di Salsomaggiore Terme che stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti in cui l'uomo è stato visto. Dal 13 gennaio non c'è più stata nessuna traccia: nessuno lo ha visto in zona. Per ora non sarebbero arrivate segnalazioni. La trasmissione 'Chi l'ha visto?' parlerà della sua storia nella puntata di mercoledì.