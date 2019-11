Sferra calci e pugni ai carabinieri: arrestato 28enne marocchino

Ancora spaccio in città: i carabinieri hanno arresto in piazzale otto marzo, nel quartiere Cinghio, un 28enne marocchino residente a Parma. La pattuglia, in una normale operazione di controllo del territorio, ha notato un gruppetto appartato a confabulare che – notati i carabinieri – hanno cominciato a dileguarsi e con fare sospetto si sono allontanati. Alla richiesta dei documenti da parte degli uomini in divisa, il gruppetto si è allontanato e uno di questi è stato visto mentre gettava a più riprese qualcosa a terra. Evidentemente sostanze stupefacenti, nello specifico hashish che i militari hanno trovato nelle sue tasche dopo averlo immobilizzato non senza difficoltà. Dopo una lunga colluttazione con il 28enne, che non ha esitato a sferrare pugni e calci agli uomini delle forze dell’ordine, è stato immobilizzato. In tasca aveva una modica quantità di hashish che – secondo gli inquirenti – aveva acquisto o stava per vendere. Arrestato per resistenza continuata a pubblico ufficiale.