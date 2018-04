Sfila il portafoglio ad un'anziana alla fermata del bus: bloccato e denunciato

Si è avvicinato ad un'anziana, ferma ad aspettare l'autobus a Trecasali ed ha cercato di scipparla. Fortunatamente la donna si è accorta subito del furto e l'uomo, un 45enne, è stato bloccato e denunciato. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi in piazza Fontana: alla fermata dell'autobus erano presenti diverse persone che, come sempre, stavano attendendo i mezzi pubblici. Ad un certo punto un uomo di 45 anni ha pensato bene di sfilare il portafoglio ad una donna. Approfittando della distrazione di qualche secondo e con la scusa di chiedere alcune informazioni generiche lo scippatore ha agito in pochissimo tempo ed è riuscito nel suo intento. L'anziana signora però si è accorta dello scippo ed ha avvertito i carabinieri: i militari sono arrivati sul posto e sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato denunciato per tentato furto.