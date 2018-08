Sfondano la vetrina con un tombino e assaltano il bar El Zig Cafè e la libreria Fiaccadori

Hanno cercato di assaltare, in un colpo solo, il bar El Zig Cafè di strada al Duomo e l'adiacente libreria Fiaccadori ma non sono riusciti ad entrare e sono scappati a mani vuote. Una banda di ladri ha agito nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 agosto: prima i banditi hanno cercato di forzare la porta del bar, già preso di mira qualche giorno fa, con un piede di porco senza successo. Dopodiche hanno sfondato con un tombino la vetrata della libreria Fiaccadori ma anche in questo caso non hanno portato a termine il loro piano. Il piede di porco usato per il tentativo di assalto è stato lasciato davanti all'ingresso dell'esercizio commerciale mentre la libreria ha subito danni ingenti alla vetrata. Sul posto le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, per un sopralluogo: le telecamere installate in zona potrebbero aver registrato le immagini dei banditi. Le indagini sono in corso.