In trasferta da Napoli per rapinare banche, sgominata banda: arrestati due parmigiani

Ci sono anche due parmigiani tra i sette banditi arrestati nell'ambito di un'operazione che ha permesso di sgominare una pericolosa banda di criminali, di origine napoletana, che si spostavano in trasferta al Nord per effettuare rapine all'interno di istituti bancari della regione. I due, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si occupavano di individuare gli obiettivi e di gestire i colpi dal punto di vista della logistica.

L’indagine condotta dalla sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile di Bologna ha avuto inizio nel maggio dello scorso anno a seguito di una rapina ai danni della filiale del Banco Desio a Bologna.

Nell’occasione, tre uomini, dopo aver immobilizzato e rinchiuso all’interno di un locale tutti i dipendenti della banca ed i vari clienti che erano presenti all’interno, avevano costretto il direttore a farsi consegnare la somma di 60mila euro. L’attività di indagine condotta dagli investigatori della questura di Bologna, ha consentito di identificare tutti i componenti della banda riuscendo ad attribuire almeno altre 2 rapine commesse a Piacenza ed a Padova.

La banda

Definiti e precisi i ruoli di ciascun appartenente al sodalizio criminoso: due di loro, residenti a Parma, erano incaricati di individuare i possibili obiettivi e fornire al resto della banda appoggio logistico; una volta individuato l’obiettivo, gli altri appartenenti al gruppo criminale partivano da Napoli per definire gli ultimi particolari: modalità di accesso all’interno della banca, individuazione di possibili vie di fuga, definizione dei vari ruoli, tra i quali non mancava quello fondamentale di colui che entrava per primo a volto scoperto all’interno dell’istituto di credito per favorire l’ingresso degli altri.