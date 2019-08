Si addormenta sul treno e rimane bloccata dentro, rompe un finestrino per uscire: denunciata 25enne

Si è addormentata a bordo del treno regionale R 11414, il cui arrivo era previsto alla stazione di Parma e non si è svegliata, nemmeno quando il treno ha finito la sua corsa, all'interno dello scalo ferroviario. Quando si è accorta di essere chiusa all'interno del convoglio - le porte infatti erano tutte bloccate come previsto dal regolamento - ha deciso di spaccare un finestrino per riuscire ad uscire. Una ragazza 25enne italiana, le cui iniziali sono K.V., è stata identificata poco dopo dalla Polizia Ferroviaria e denunciata per danneggiamento. L'episodio si è verificato nella mattinata del 14 agosto: il treno era fermo per poi ripartire per le ore 12, in direzione Bologna.