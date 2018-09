Si allaccia abusivamente al contatore condominiale: 45enne denunciato

Si era allacciato abusivamente al contatore condominiale dell'energia elettrica e in questo modo riusciva ad usufruire del servizio senza pagarlo. Nel corso di alcuni controlli in zona i carabinieri di Parma Oltretorrente hanno verificato, insieme ai tecnici che si occupano della gestione della rete elettrica, la presenza di anomalie nell' impianto e nei contatori. Il sopralluogo effettuato all' interno di un condomonio dell'Acer di viale Piacenza ha permesso di concretizzare le accuse nei confronti di un 45enne italiano, che vive all'interno del palazzo. Nei suoi confronti le accuse sono furto aggravato di energia elettrica e danneggiando, per aver manomesso l'impianto.