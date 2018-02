Lo trovano arrampicato sull'A15: salvato dalla polizia stradale

Si è arrampicato sui viadotti dell'autostrada A15, probabilmente con l'intento di lanciarsi nel vuoto e di suicidarsi. Un uomo di 47 anni è stato salvato nel pomeriggio di ieri, domenica 11 febbraio, dagli agenti della Polizia Stradale, mentre si trovava con la sua auto nel tratto tra Fornovo e Berceto. Erano da poco passate le ore 14 quando, per movitazioni ancora da accertare, il conducente di un'auto, dopo averla parcheggiata in una piazzola di sosta, si è arrampicato sui viadotti. Alcuni automobilisti hanno lanciato l'allarme e una pattuglia della stradale di Aulla si è portata sul posto: l'uomo, però, non c'era più. I poliziotti di Berceto invece sono riusciti a trovarlo, all'interno della sua auto, parcheggiata nel tratto in direzione Fornovo. A quel puntogli agenti sono scesi ed hanno convinto l'uomo, che era in stato confusionale, a farsi trasportare dall'ambulanza all'Ospedale Maggiore di Parma.