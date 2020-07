Si arrampica sul balcone nella notte per rubare: 28enne ivoriano arrestato in via Sette Fratelli Cervi

Si è arrampicato sul balcone e ha tentato di entrare all'interno di un appartamento in via Sette Fratelli Cervi a Parma, approfittando dell'oscurità, ma è stato visto da una cittadina, è scappato a bordo della sua bicicletta ma è stato poi bloccato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, contro i quali ha lanciato il mezzo a due ruote e sferrato calci e pugni. Un 28enne ivoriano è stato arrestato - con l'accusa di tentata rapina impropria aggravata - nella nottata del 3 luglio dagli agenti che sono arrivati sul posto in pochi istanti e sono riusciti a fermare il ladro in fuga.

Una donna, che si trovava in casa ed era sveglia nonostante la tarda ora, ha visto il ladro arrampicarsi sul balcone ed ha chiamato subito il 113: rimanendo in collegamento con il centralino della Questura la residente è riuscita a dare le indicazioni sugli spostamenti del ladro e a descriverso fisicamente. Il 28enne, nel frattempo, si era dato alla fuga a bordo della sua bicicletta. Dopo aver preso una strada a senso unico per cercare di rendere difficoltoso l'inseguimento da parte dei poliziotti il ladro ha lanciato la bicicletta contro gli agenti e li ha poi aggrediti a pugni e testate. I poliziotti però sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. L'uomo, che ha alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio, si trova nel carcere di via Burla.