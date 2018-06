Si arrampica sul ponte chiuso al traffico per buttarsi: 45enne salvato dai carabinieri

Voleva gettarsi nel Po dal ponte tra Colorno e Casalmaggiore, chiuso al traffico dallo scorso 7 settembre. Ha lasciato la sua auto parcheggiata all'imbocco del ponte, davanti ai new jersey in cemento armato che impediscono il passaggio delle auto: ha appoggiato i suoi effetti personali sull'asfalto e si stava per arrampicare sulla rete di protezione quando ad un certo punto ha visto arrivare due carabinieri. Una pattuglia dei militari di Sissa Trecasali infatti si è portata sul posto pochi minuti dopo che la moglie dell'uomo aveva dato l'allarme. I militari hanno cercato di parlare con l'uomo per convincerlo a non buttarsi e sono riusciti ad afferrarlo, facendolo rientrare in una zona non pericolosa. L'uomo, sotto choc, è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza di Colorno e trasportato all'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti.