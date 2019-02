Si barrica in una stanza per sfuggire alle violenze del marito: donna salvata dai poliziotti

Una storia terribile che si è conclusa con l'arresto del marito violento e con il suo accompagnamento in via Burla. Qualche giorno fa gli uomini delle Volanti della polizia di Stato sono riusciti ad intervenire, dopo una segnalazione, e a mettere in salvo una donna che si era barricata all'interno della sua abitazione per sfuggire alle violenze del marito. I dettagli della storia non vengono resi noti per tutelare la vittima che ha avuto anche due figli dal suo aggressore. Il marito era già stato condannato qualche anno fa per maltrattamenti in famiglia ed aveva patteggiato la pena. Dopo il ritorno dell'uomo nell'abitazione di famiglia insieme ai figli le violenze sarebbero ricominciate, fino all'altro giorno. E' stato un vicino ad avvertire la polizia sentendo le richieste di aiuto della donna. Per il marito sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia.