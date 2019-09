Si denuda davanti a studenti minorenni e mima rapporti di sesso orale: denunciato 38enne parmigiano

A bordo di uno scooter azzurro si avvicinava ad alcuni luoghi di aggregazione di giovani minorenni e proponeva ai ragazzi di fare sesso, mimando anche gesti di autoerotismo e toccandosi i genitali, chiedendo esplicitamente un rapporto orale. Un 38enne, residente in un Comune della provincia di Parma, è stato denunciato dai carabinieri per tentata violenza sessuale e adescamento di minori. Gli episodi si sarebbero svolti nel mese di maggio del 2019 tra i comuni di Gattarico e Sant'Ilario, in provincia di Reggio Emilia.

Secondo la ricostruzione dei militari e di alcuni testimoni l'uomo si spostava dalla palestre ai parchi pubblici, fino alle fermate degli autobus per tentare approcci sessuali con i ragazzini minorenni che incontrava: oltre alle richieste di fare sesso offriva massaggi e passaggi sul suo scooter, chiedendo anche il nome agli studenti. Ai militari sono stati segnalati una decina di casi: il presunto molestatore è stato individuato da alcuni residenti.

Una delle vittime, un giovane in questo caso maggiorenne, era stato avvicinato dal 38enne che aveva iniziato a toccarsi i genitali ed aveva chiesto al ragazzo un rapporto di sesso orale: il giovane studente è riuscito ad annotare la targa dello scooter e a comunicarla ai carabinieri di Gattatico, presentando una denuncia. Il parmigiano è stato riconosciuto anche in fotografia dagli altri giovani studenti. I militari invitano chiunque abbia subito molestie dal 38enne a presentarsi in Caserma per la denuncia.