Si ferisce davanti all'ex moglie: "Il prossimo sangue sarà il tuo": 72enne condannato per stalking

Si era presentato all'interno del negozio dell'ex moglie a Fidenza e si era tagliato, davanti a lei. Un atto di autolesionismo che conteneva anche una minaccia: "Il prossimo sangue sarà il tuo". Un uomo di 72 anni è stato condannato ad un anno e sei mesi per stalking. Tutto era iniziato con la separazione dei due coniugi che, in un primo momento, sembrava consensuale. Nel corso dei mesi però si erano manifestate tensioni, soprattutto per questioni economiche. L'uomo infatti pretendeva la metà del ricavato della vendita di un terreno, che non era rientrato nell'accordo per il divorzio. Al culmine delle lite ci fu l'episodio del negozio a Fidenza. Nei giorni scorsi il Giudice ha deciso per la condanna: il reato di porto abusivo d'arma invece è caduto in prescrizione.