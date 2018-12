Si finge un poliziotto e cerca di truffare un'anziana a San Secondo

Ha visto un giovane entrare all'interno del cortile della sua abitazione e si è allarmata, è uscita di casa per chiedere cosa fosse successo ma non si è lasciata intimidire da quell'uomo che, senza alcun distintivo, si è qualificato come un poliziotto che stava cercando di inseguire un ladro. Secondo il racconto del truffatore il malvivente aveva appena rotto una finestra, allo scopo di entrare all'interno dell'abitazione dell'anziana. La donna, una pensionata di San Secondo, ha subito intuito che c'era qualcosa che non quadrava in tutta la storia ma la conferma l'ha avuta quando il giovane le ha chiesto se teneva in casa denaro e gioielli preziosi. A quel punto la donna, dopo un secco no, si è chiusa in casa e il truffatore si è allontanato velocemente. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Secondo che stanno indagando sulla vicenda.