Si finge un poliziotto e truffa un studente online: 57enne denunciato

Si è finto un poliziotto per truffare uno studente online ma è stato incastrato dai carabinieri. E' successo ad un uomo di 57 anni che, qualche giorno fa ha architettato una truffa dopo essersi collegato ad un noto sito di annunci online. Ha segnato il numero di telefono di una persona che cercava uno smarthpone, in particolare un Samsung Galaxy S8, e lo ha chiamato sostenendo di voler vendergli il telefono. L'accordo però prevedeva il versamento di una cifra come anticipo, pari a 300 euro. Per convincere lo studente della sua buona fede il truffatore si è finto un agente di polizia, inviando anche al ragazzo una foto di lui in divisa. Dopo il pagamento lo studente si è accorto di essere stato truffato: lo smarphone in vendita in realtà non esisteva. Cos' si è rivolto ai carabinieri che hanno denunciato il truffatore.