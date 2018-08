Si rifiuta di fare l'alcoltest e prende a calci e pugni i carabinieri: 35enne in manette

Stava percorrendo via Emilio Lepido a bordo della sua Audi A4 quando è stato fermato dai carabinieri per un controllo di routine: i militari hanno chiesto al conducente di sottoporsi all'alcoltest ma lui si è rifiutato ed è finito in manette. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto a Parma, alle prime ore dell'alba: il 35enne alla guida si è fermato all'alt dei militari ma non aveva nessuna intenzione di sottoporsi all'alcoltest. Così ha pensato bene di minacciare i militari e di sfidarli: "Fatelo prima voi perchè io non lo faccio". Ad un certo punto il giovane ha sferrato calci, pugni e spintoni ai militari, forse sotto effetto di sostanze alcoliche. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale, in flagranza di reato. Il conducente si trova nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà domani, lunedì 13 agosto.